📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

Het is tijd voor een evaluatie na het einde van de zomerse transferperiode in België. Onze competitie heeft haar rol als springplank naar de top van het Europese voetbal bevestigd, terwijl ze bescheiden bleef in haar uitgaven.

Op 17 juni gestart, heeft de zomerse transferperiode zojuist zijn deuren gesloten in België. Onze competitie heeft haar rol als zeer gevolgde draaischijf op het continent bevestigd en heeft gediend als springplank voor vele talenten die vervolgens naar de Europese "G5" zijn overgestapt.

Met een positieve balans van 234,68 miljoen euro is de Jupiler Pro League de op één na meest winstgevende Europese competitie van de zomer, na de Ligue 1 met 353,1 miljoen euro. Daarna komen de Bundesliga, de Eredivisie, de Championship en de Deense Superliga, allemaal met een winst van meer dan 100 miljoen euro.



De Jupiler Pro League heeft veel verkocht... en haar kas gespekt

Daarentegen heeft de Turkse Süper Lig een negatief saldo van 162 miljoen euro, op een op één na laatste plaats in de ranglijst. De rode lantaarn is de Engelse Premier League, die meer dan 1,5 miljard euro meer heeft uitgegeven dan zij heeft verkocht. De "PL" vergroot zo nog steeds een kolossaal verschil met de rest van Europa, met bevestiging van haar aparte status.

Wat betreft bruto uitgaven domineert de Premier League duidelijk: 3,6 miljard euro, een absoluut record, wat neerkomt op gemiddeld 180 miljoen euro per club. Daarna volgt de Serie A met "slechts" 1,2 miljard euro, dat is driemaal minder.

België daarentegen staat pas op de tiende plaats van de duurste competities, met 133 miljoen euro aan investeringen. Toch heeft het bijna net zoveel verkocht als Portugal, Nederland of de Championship, maar met veel minder uitgaven.

In termen van verkoop hebben de clubs van de Premier League bijna 2,1 miljard euro gegenereerd. Het is opmerkelijk dat veel interne transfers in de Premier League de cijfers van aankopen en verkopen hebben opgeblazen. De Serie A, de Bundesliga en de Ligue 1 hebben ook voor iets meer dan een miljard euro verkocht.

Daarna volgen La Liga, de Championship en de Liga Portugal, die iets meer hebben verkocht dan België. De clubs uit de Pro League hebben voor 368 miljoen euro verkocht, en de waarschijnlijke transfer van Jan-Carlo Simic naar Al-Ittihad zou dit cijfer dichter bij de 390 miljoen brengen. Ze hebben op basis van hun middelen uitgegeven en tonen, voor het merendeel, een zeer positieve transferbalans aan het einde van de zomer.

Union en Brugge leiden opnieuw de dans

In onze competitie is het Union Saint-Gilloise dat de beste transfersaldo heeft: 51,85 miljoen euro. Club Brugge volgt op de voet, met een winst van 47 miljoen euro.

Antwerp maakt het podium compleet, geholpen door de verkoop van Mahamadou Doumbia. Genk en Leuven, gedreven door de transfer van Ezechiel Banzuzi, vervolledigen de top 5.

Onderaan de lijst vinden we RSC Anderlecht, dat echter naar verwachting zal stijgen na de transfer van Jan-Carlo Simic, evenals Standard Luik. Let echter op dat het vertrek van Aiden O'Neill, geregistreerd voor het begin van de transferperiode, hier niet is meegerekend. Dit zou ervoor zorgen dat het stamnummer 16 net positief wordt, met RAAL als enige team met een negatief saldo van 300.000 euro.