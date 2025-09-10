Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

Isaac Babadi kijkt na zijn uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC al vooruit naar een terugkeer naar PSV. De 20-jarige middenvelder kwam deze zomer op huurbasis naar de club, zonder aankoopoptie, en wil de kans benutten om zich te tonen.

Antwerp, dat veel ervaren spelers zag vertrekken tijdens de mercato, rekent op jong talent om het verschil te maken. Babadi moet daar een van de smaakmakers worden. “Het vertrouwen dat Marc Overmars in me heeft gesteld, wil ik terugbetalen. Dankzij hem mag ik voor deze grote club spelen. Ik ben echt dankbaar voor deze kans", vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad.

De Nederlander had deze zomer ook andere opties in Nederland, maar koos uiteindelijk voor Antwerp. “Het is een mooie uitdaging om hier te spelen, en ik wil mijn talent laten zien op het hoogste niveau in België", voegt hij toe.

Doorbreken bij PSV

Babadi kreeg voorafgaand aan zijn verhuur nog advies van Mark van Bommel, die een verleden heeft bij zowel PSV als Antwerp. “Hij legde me de regels voor de Belgische play-offs uit en wenste me succes. Dat was erg waardevol", zegt Babadi.

Voor Antwerp is Babadi een tijdelijke versterking, maar hij heeft duidelijke plannen voor de toekomst. “Ik wil over een jaar weer terug naar PSV. Dit seizoen is mijn kans om me te laten zien en veel speeltijd te krijgen. Ik kan uit de voeten op acht, tien en zelfs voorin.”

De middenvelder hoopt dat een sterk seizoen in België zijn terugkeer naar Eindhoven bespoedigt. “Als ik nu speel en mijn kwaliteiten laat zien, kan ik daarna echt stappen zetten bij PSV", besluit Babadi.