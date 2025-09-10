Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Alessio Castro-Montes verliet Union Saint-Gilloise en tekende een driejarig contract bij 1. FC Köln in de Bundesliga. Na twee seizoenen bij de Brusselse club wou hij wel verlengen, maar dan wel met een loonsverhoging. En dat zat er niet in...

Het vertrek van Castro-Montes ging bijzonder snel. “Alles is zo snel gegaan dat ik nog niet eens het stadion heb kunnen bezoeken", vertelt hij lachend bij LDH. De onderhandelingen met Köln liepen al enkele weken, maar werden concreet in de week van het duel tegen Anderlecht.

Castro-Montes legt uit: “Ik sprak eerst met de technisch directeur, de sportieve directeur en het hoofd scouting. Ze legden hun werkwijze, ambities en toekomstplannen uit. Daarna belde de coach om te tonen hoe ik in het team zou passen.”

Het laatste dag van de transferperiode zorgde voor spanning. “Ik was wat nerveus, want een club kan op het laatste moment nog naar een andere speler kijken. Alles werd op zaterdag geregeld en ik zat zondag op de bank tegen Anderlecht, zonder te spelen. Het contract werd maandag rond 12 uur getekend, officieel aangekondigd om 16.30 uur.”

Loonsverhoging

Een belangrijke reden voor het vertrek was het loon bij Union. “Sinds mijn komst heb ik het Belgische kampioenschap, de Beker en de Supercup gewonnen. Ik vond dat ik meer verdiende. Union wilde verlengen, maar zonder salarisverhoging, en dat kon ik niet accepteren", aldus Castro-Montes.

Toch vertrekt hij met respect voor zijn oude club. “Union heeft altijd op deze manier gewerkt en dat heeft tot nu toe altijd goed gewerkt. Maar ik denk dat de club groeit en dat sommige salarissen zouden kunnen stijgen. Ik vroeg niet het loon van Club Brugge, maar wel een eerlijke verhoging. Dat hebben ze niet gegeven, en dus was vertrekken de beste oplossing voor iedereen.”