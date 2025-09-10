Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht na amper één seizoen en trekt naar Al-Ittihad, de club van Karim Benzema. De 20-jarige verdediger tekent er een contract voor vier jaar en zal in Saudi-Arabië een indrukwekkend nettoloon van vijf tot zes miljoen euro per jaar opstrijken, weet LDH.

Voor Anderlecht is de deal financieel bijzonder interessant. In totaal kan paars-wit tot 21 miljoen euro vangen: een initiële huursom van zes miljoen euro, gevolgd door een verplichte aankoopoptie van vijftien miljoen euro. Zo wordt de jonge verdediger in twee stappen een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis.

Het opmerkelijke constructie kwam er op vraag van de Saoedische bond. Omdat de competitie zelf instaat voor de betaling van transfersommen, mocht het bedrag niet in één keer rechtstreeks bij Al-Ittihad terechtkomen. Daarom werd gekozen voor deze gespreide formule.



Hij gaat vijf-zes miljoen per jaar verdienen

Voor Anderlecht is het een serieuze opsteker. De Brusselaars kochten Simic vorig jaar van AC Milan voor 2,75 miljoen euro. Dankzij de transfer naar Al-Ittihad boeken ze een stevige meerwaarde, al strijkt Milan nog 20% van die winst op door een doorverkoopclausule.

De jonge Serviër maakte indruk in zijn korte passage op het Lotto Park en groeide snel uit tot een vaste waarde in de defensie. Dit seizoen veranderde dat echter door blessures en omdat Anderlecht hem wou verkopen.

Simic legt zijn medische testen af in Parijs vooraleer hij zich bij zijn nieuwe ploeg aansluit. Daarmee komt er een vroeg einde aan zijn Belgische avontuur, maar Anderlecht houdt er financieel een stevige deal aan over.