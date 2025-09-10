Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse nam in januari doelman Kieran Baskett over van Brattvåg IL, maar leent hem nu alweer uit aan diezelfde Noorse club.

Lierse nam in januari doelman Kieran Baskett over van het Noorse Brattvåg IL, een club uit de derde klasse daar. Toch kwam hij pas in juni aan.

Dat komt omdat Baskett meteen werd uitgeleend aan SK Træff, een andere club van het derde niveau in Noorwegen. Aan het begin van zijn uitleenbeurt kwam hij nog in actie.

Lierse laat doelman meteen weer gaan

Maar na enkele speeldagen verdween hij weer naar de bank. Eens hij deze zomer terug bij Lierse kwam, werd duidelijk dat hij nog flink moest verbeteren, zeker met de voeten.

Het Nieuwsblad schrijft dat Baskett in de pikorde achter Jarno De Smet en Kiany Vroman terechtkwam. Het was dus een logische keuze om een oplossing te zoeken.

En die werd uiteindelijk ook gevonden. De doelman wordt tot eind december uitgeleend aan Brattvåg IL, de club waar Lierse hem ging halen.