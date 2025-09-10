Méér dan tien miljoen euro: 'Dit bedrag ontvangt Anderlecht van Ajax voor Kasper Dolberg'

Kasper Dolberg is niet langer een speler van RSC Anderlecht. De Deense aanvaller scoort zijn doelpunten (opnieuw) in het shirt van AFC Ajax. Wat hebben de Nederlanders betaald voor de spits?

De voorbije dagen deed een bedrag van tien miljoen euro de ronde. Al moeten we hier wel een héél belangrijke kanttekening bij plaatsen.

Eerst en vooral: de transfersom van tien miljoen euro an sich is correct. Al is Olivier Renard er wél in geslaagd om een extraatje af te dwingen.



Hoeveel betaalt AFC Ajax voor Kasper Dolberg?

Het Laatste Nieuws weet dat er eveneens een bonus van 2,5 miljoen euro in de deal is opgenomen. Al moet Dolberg daarvoor in Amsterdam natuurlijk presteren.

In Brussel was dat alvast geen probleem. Dolberg speelde 96 wedstrijden voor RSC Anderlecht en scoorde 44 doelpunten. Eén op twee, kunnen we stellen.

Garantie op doelpunten

Voor de volledigheid: Anderlecht betaalde in 2023 vijf miljoen euro aan OGC Nice om de 55-voudig Deens international naar Brussel te halen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op dertien miljoen euro.