Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Dender heeft met Hayk Milkon zijn nieuwe coach beet, na het vertrek van Vincent Euvrard. De trainer, die eerder assistent was van Nicky Hayen bij Club Brugge, heeft een opvallend talent.

De nieuwe Dender-coach is namelijk een talenknobbel. Milkon kan maar liefst negen verschillende talen spreken. In een interview met DAZN legde hij het even uit.

"Eerst en vooral: genetica, aanleg. Daar kan ik weinig aan doen en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben een Armeniër uit Syrië, mijn ouders zijn van Syrië. Ik ben weliswaar geboren in Libanon, daar spreken ze Arabisch. Dus het Arabisch en het Armeens heb ik van thuis meegekregen."

Straks een tiende taal voor Milkon?

"Dan verhuis je naar België en heb je enkel een schotelantenne, waardoor we toevallig enkel de Duitse kanalen hadden. Dus ik heb alle tekenfilms enzovoort in het Duits gezien. Dat is de manier waarop ik Duits heb geleerd."

"Je woont in Vlaanderen, dus dan leer je Nederlands, Frans en Engels op school en via videospelletjes enzovoort. Op een bepaald moment kon ik op school kiezen tussen Duits en Spaans. Aangezien ik al Duits sprak dacht ik, waarom geen Spaans? Uit verveling las ik een boekje Italiaans en dan versterkte ik het via een app", gaat Milkon verder.

"Dan is er nog Russisch. Heel veel Armeense vrienden wonen rond de Kaukasus, waar men ook Russisch spreekt. Op die manier had ik al een aantal woorden geleerd. Tijdens COVID vroeg ik me af hoe ik mijn tijd zou invullen. Ik vond het Russisch aanscherpen toen een leuke challenge", aldus de trainer.