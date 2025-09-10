Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen zorgde voor een doelpuntenfestival in de WK-kwalificaties: het won met 11-1 van Moldavië in Oslo.

Dinsdagavond werden er nog een hele hoop WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. Portugal won bijvoorbeeld van Hongarije, met Erik Lambrechts als scheidsrechter.

Maar voor de meeste doelpunten moesten we in Oslo zijn. Daar nam Noorwegen het op tegen Moldavië. Het wedstrijdverloop bespreken heeft geen nut, aangezien de Noren met 11-1 wonnen.

De grote Haaland-show

Na zes minuten was het een eerste keer raak. Myhre scoorde het openingsdoelpunt. Nadien maakte Erling Haaland er werk van. In minuut 43 had hij zijn hattrick beet, bij een 4-0 tussenstand. Met 5-0 gingen ze rusten.

Na de rust stopte de Noorse pletwals niet: Haaland scoorde nog twee doelpunten, maar ondertussen hadden zijn ploegmaats ook zin gekregen. Zo werd er uiteindelijk met 11-1 gewonnen. Het doelpunt van Moldavië was dan ook nog eens een owngoal.

Maar het is niet de grootste overwinning van Noorwegen. Op 28 juni 1946 wonnen ze met 12-0 van Finland in een vriendschappelijk duel.