Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Ronaldo en co wonnen dinsdagavond met 2-3 van Hongarije. Erik Lambrechts was scheidsrechter van dienst.

Hongarije nam het dinsdagavond op tegen Portugal. De kwalificatiewedstrijd voor het WK in de Verenigde Staten werd in de Puskás Aréna gespeeld.

De match had ook een Belgisch tintje: er werden Belgische scheidsrechters ingeschakeld. Erik Lambrechts mocht opdraven als hoofdref, Jasper Vergoot was vierde official, Bram Van Driessche fungeerde als VAR en Bert Put was assistent van de VAR.

En ze hebben het goed gedaan in Hongarije, de scheidsrechters eisten weinig aandacht op. Hongarije kwam na 21 minuten spelen op voorsprong, tegen de gang van het spel in.

Erik Lambrechts legt hem op de stip, Ronaldo scoort

Bernardo Silva hing de bordjes weer gelijk (36'), wat meteen ook het laatste doelpunt was voor de rust. Maar in de tweede helft volgde er nog een hoop spektakel.

Kort voor het uur kon Cristiano Ronaldo Portugal op voorsprong trappen vanop de stip: Lambrechts had een correcte strafschop gegeven voor hands. Maar kort voor het einde van de wedstrijd werd het nog even spannend.

De Hongaren kwamen in minuut 84 plots weer op gelijke hoogte na een doelpunt van Varga, die ook de eerste treffer maakte. Alleen duurde de vreugde van het thuispubliek niet lang. Twee minuten later kon Joao Cancela de eindstand bepalen door de 2-3 te scoren.

