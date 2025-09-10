OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen

De transfer is officieel. Jan-Carlo Simic verlaat RSC Anderlecht en gaat voor Al Ittihad Club voetballen.

De transfer werd vanavond officieel aangekondigd via de officiële kanalen van Al Ittihad Club. Jan-Carlo Simic verlaat RSC Anderlecht en trekt naar de Saoedische topclub.

Anderlecht verhuurt Simic aan Al Ittihad voor zes miljoen euro. In de deal zit een verplichte aankoopoptie van vijftien miljoen euro vervat.



In totaal vangt paars-wit dus 21 miljoen euro voor de 20-jarige vergelijking. Ter verlijking: Anderlecht betaalde vorige zomer net geen drie miljoen euro om hem naar Brussel te halen.

De verhuis naar Saoedi-Arabië zal ook Simic geen windeieren leggen. De vijfvoudig Servisch international gaat in de woestijn zes miljoen euro per seizoen verdienen.

Italiaanse interesse, maar...

Ook SS Lazio was afgelopen zomer concreet voro Simic. Door een transferverbod kregen de Italianen echter de kans niet om hem naar Rome te halen.