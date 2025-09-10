OVERZICHT: Waar is de transfermarkt wél nog open? Clubs uit deze landen kunnen nog zaakjes doen in België

De Belgische transfermarkt sloot afgelopen maandag de deuren. De Jupiler Pro League sloot een pak later dan de meeste voetballanden. Al is het nog niét volledig voorbij.

België is een vreemde eend in de bijt. De transfermarkt in ons land sloot een week later dan in de ons omringende landen. En daar zijn specifieke redenen voor.

Toch is het nog niet helemaal voorbij. In sommige landen is de transfermarkt ook de komende dagen en weken nog geopend.

Waar is de transfermarkt wél nog open?

Rusland, Turkije en Griekenland zijn de meest bekende voorbeelden van landen die nog open zijn. Op elf september is het ook in die contreien voorbij.

Al zijn er nog steeds exotische clubs die kunnen komen aankloppen voor een transfer. In Qatar en Koeweit loopt de transferperiode respectievelijk tot vijftien en twintig september. Dat geldt evenzeer voor Saoedi-Arabië.

Komt er nog een exotisch offensief aan?

Tot slot blijven ook de transfermarkten van Armenië en Bulgarij nog enkele dagen open. Al verwachten we uit die hoek niet meteen het grootste offensief.