Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

De zomermercato is in het merendeel van de Europese competities al dicht, terwijl Nederland vanavond de deuren sluit. De Belgische clubs kunnen nog tot en met acht september spelers halen. En dat heeft een specifieke reden.

Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Spanje sloten gisteren de zomermercato af. De Nederlandse clubs hebben nog tot middernacht om de laatste deals te sluiten.

België is één van de weinige landen die nog enkele dagen langer open blijft. De Belgische clubs hebben tot en met acht september ook spelers te halen.

Specifieke (Belgische) redenen

En dat heeft zijn redenen. Eerst en vooral is er de specifieke anti-witwaswetgeving in België. Sinds 2018 moeten Belgische clubs de tegenpartij screenen en de herkomst van het transfergeld voorleggen.

Dit proces is niet alleen strenger dan in andere landen, maar de administratie slorpt meer tijd op. Al is de administratieve rompslomp niet de enige reden.

Strategisch voordeel

De Pro League steekt niet onder stoelen of banken dat het een strategisch voordeel oplevert dat de Belgische clubs meer tijd hebben om hun slag te gaan. Een Belgische club die in de laatste uren van de mercato nog een sterkhouder ziet vertrekken krijgt tijd om te reageren.

Bovendien blijft de Belgische Jupiler Pro League een aantrekkelijk alternatief. Een speler die wacht op een aanbod uit één van de topcompetities kan in extremis alsnog verleid worden tot een verhuis naar de pintjesliga.

Héél duidelijke lijn

Het zorgt ervoor dat de Pro League een héél duidelijke lijn trekt als het gaat over de sluit van de zomermercato. En het lijkt erop dat die lijn de komende seizoenen zal aanhouden.