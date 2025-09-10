Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

De toekomst van Mario Stroeykens bij Anderlecht is allesbehalve duidelijk. Het jeugdproduct had zijn zinnen gezet op een transfer, maar bleef (voorlopig?) met lege handen achter. Die mislukte mercato weegt nu zwaar op zijn gemoed.

Anderlecht kreeg deze zomer slechts één concreet bod binnen, van Braga. De Portugezen waren bereid 6,5 miljoen euro neer te tellen, maar dat lag ver onder de geschatte marktwaarde van 12 miljoen. De clubleiding hield vast, maar lijkt zich nu verkeken te hebben.

Stroeykens heeft nog maar een contract tot juni volgend jaar. Enkel Saoedi-Arabië lijkt nog een optie, maar ook dat heeft weinig kans van slagen. Verlenging lijkt de logische zet, maar ook dat ziet de 20-jarige aanvaller voorlopig niet zitten. Hij voelt zich ontgoocheld en heeft geen zin om zich opnieuw voor meerdere seizoenen te binden.

Catastrofe

De kans bestaat dan ook dat hij de komende maanden weinig speelminuten krijgt. Een speler die niet wil verlengen, dreigt automatisch naar het tweede plan te verdwijnen. Voor Stroeykens zou dat een sportieve aderlating zijn, voor Anderlecht een financieel drama.

Binnen de club groeit de vrees dat ze miljoenen mislopen. Een gratis vertrek in juni zou een regelrechte catastrofe betekenen voor de Brusselaars, die hem als één van hun meest waardevolle talenten zien.

Voorlopig blijft het een patstelling: Stroeykens voelt zich gevangen bij een club waar hij dacht al weg te zijn, terwijl Anderlecht niet weet hoe het dit dossier moet ontmijnen. Zonder doorbraak lijkt een bevroren situatie tot januari het meest realistische scenario.