Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen?

Vincent Euvrard gaf een persconferentie twee dagen voor de ontmoeting tussen Standard en KV Mechelen. De nieuwe trainer van de Rouches heeft eerder geruststellend nieuws gebracht over zijn ploeg.

In Leuven leidde Vincent Euvrard zijn eerste wedstrijd aan de zijlijn van Standard na slechts drie dagen bij de club te hebben doorgebracht. Deze keer had de nieuwe T1 van de Rouches de interlandbreak om zijn kern beter te leren kennen en een duidelijker beeld te krijgen van de situatie. Hij gaf woensdag eerst updates over de ziekenboeg.

"We zullen last minute beslissen over Homawoo en Nkada. Ze hebben deels met de groep getraind, vandaag nog. We zullen hun reactie zien na de training van morgen. Dennis Ayensa zal bij de groep zitten, we zullen zien of hij de wedstrijd kan beginnen, ik zal het geheim houden."

Een nieuwe naam in de basis bij Standard?

Vorige week speelden de Luikenaars een vriendschappelijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die ze met 3-1 wonnen. Tijdens deze wedstrijd stond Mohamed El Hankouri in de basis en maakte hij een goede indruk. Hij zou een nieuwkomer kunnen zijn in de opstelling van Vincent Euvrard.

"Hij is klaar om zich in te passen. Ik was blij met zijn prestatie tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Vooral in de eerste helft bracht hij iets. Hij is selecteerbaar, net als in Leuven waar hij inviel. Hij zou kunnen starten, dat valt te zien. Het is een extra optie, nog niet voor 90 minuten, maar eerder voor 60 of 75 minuten."

"In vergelijking met Nayel Mehssatou, die meer een nummer 8 is, is hij een speler om voorin te spelen, aan de zijkanten of in de rol van nummer 10. Hij is interessant in het vinden van ruimtes, hij kan een dribbel maken of een individuele actie die het verschil maakt tegen een middelmatig of laag blok. In het laatste derde deel voegt hij creativiteit toe, hij kan ruimtes ingaan, goede passes geven of vasthouden als hij onder druk staat."

Zorgt Euvrard nog voor een grote verandering?

Bij bijna alle clubs waar hij heeft gewerkt, gaf Vincent Euvrard de voorkeur aan een verdediging met drie spelers. Dit was nog niet het geval bij Standard in zijn eerste wedstrijd aan de zijlijn. Zal hij tegen Mechelen de verandering doorvoeren, na twee weken te hebben kunnen werken? Dit is nog lang niet zeker.

"Wat het systeem betreft, zullen we gaandeweg zien. In mijn vorige teams gingen we soms van een verdediging met 5 naar een verdediging met 4 op verzoek. Hiervoor zijn hybride profielen nodig, zoals Henry Lawrence, die als back kan spelen in een verdediging met 4 of als een van de drie centrale verdedigers."

"We moeten het team nog leren kennen, de beste positie van elke speler. De principes zijn het belangrijkst. We moeten het juiste moment vinden om te veranderen, wanneer het de tegenstander verstoort en niet ons team. We hebben stabiliteit nodig om te groeien, en we zullen zien wat betreft het systeem", besloot hij.