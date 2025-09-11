'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

Foto: © photonews
Na zijn plotse vertrek bij Antwerp traint Denis Odoi voorlopig mee bij KV Kortrijk. De 36-jarige verdediger houdt er zijn conditie op peil in afwachting van een nieuwe club.

Antwerp zag heel wat ervaring vertrekken deze zomer, en dat was niet allemaal de bedoeling. Zo ontbond Denis Odoi plots zijn contract op de Bosuil.

Hij vertelde later dat dit vooral ging om de lange autoritten die hij iedere dag moest doen. Verhuizen naar Antwerpen kwam er nooit van, en dus besloot hij om de club te verlaten.

Maar Odoi is het voetballen helemaal nog niet beu. Het Nieuwsblad meldt zelfs dat de verdediger momenteel meetraint bij KV Kortrijk, om zijn conditie te onderhouden.

Dat doet hij in afwachting van een nieuwe club. De transfermarkt is gesloten, maar transfervrije spelers kunnen zich nog altijd aansluiten bij een nieuwe club, en daar hoopt Odoi op.

Hij zou al aanbiedingen hebben gehad, uit het binnen- en buitenland. Odoi wil nog steeds competitief zijn en hoopt op een avontuur op het hoogste niveau. En als die kans zich niet aanbiedt, kan Kortrijk misschien iets proberen...

KV Kortrijk
Denis Odoi

