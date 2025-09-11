Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

De afgelopen jaren hebben verschillende jonge Belgen zich aangesloten bij de jeugdopleiding van AS Monaco. Deze 'traditie' wordt nu verdergezet.

Al enkele weken lang hing het vertrek van Daryl Leunga Leunga van Standard naar AS Monaco in de lucht. De 17-jarige centrale verdediger kreeg steeds meer speeltijd bij de Rouches, Mircea Rednic had hem zelfs opgesteld voor de eerste twee competitiewedstrijden.

Maar zoals verwacht verlaat de jongen Sclessin voordat hij ook maar een minuut in het eerste elftal heeft gespeeld. Het aanbod van Monaco was te sterk. AS Monaco presenteerde vandaag zijn nieuwe aanwinst op hun officiële kanalen, waarbij hij een contract van vier jaar tekende. Aan de andere kant ontvangt Standard 1,5 miljoen euro.

De Belgische connectie van Monaco

Daryl Leunga Leunga verlaat dus de club waar hij alles heeft meegemaakt. Geboren in Luik, sloot hij zich in 2015 op slechts zevenjarige leeftijd aan bij Standard. En hij is niet de enige Belg die naar Monaco komt.

Zoals verwacht heeft ook Matthias Wamu bij de Monegasken getekend. De 16-jarige defensieve middenvelder was actief bij de beloften van Genk en levert maar liefst twee miljoen euro op voor Racing. Ook hij doorliep de jeugdteams van Standard, tussen 2019 en 2021.

De Belgische U17-international werd ook opgeleid bij Grimbergen, Leuven en Gent. Net als Leunga Leunga heeft hij een contract getekend tot 2029. Deze twee grote Belgische talenten zullen eerst worden geïntegreerd in het U21-team.