Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

Joel Ordonez blijft voorlopig bij Club Brugge. Zijn transfer naar Marseille ging niet door, maar de Ecuadoraan laat weten dat hij zich nu volledig focust op blauw-zwart.

Joel Ordonez zal voorlopig gewoon een speler van Club Brugge blijven, ondanks hevige interesse in hem deze zomer. Verschillende clubs hadden hem al in het vizier, terwijl er ook concrete actie werd ondernomen.

Zo zag de centrale verdediger een transfer naar Olympique Marseille niet doorgaan, omdat Club Brugge niet wilde meewerken. Dit zorgde voor woede bij Ordonez.



Ordonez reageert héél kort

Hij werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Ecuador en kon daar zijn gedachten verzetten. Hij mocht twee volledige wedstrijden spelen, tegen Paraguay en Argentinië.

Er werd met 1-0 gewonnen van de Argentijnen op woensdag. Omdat de match pas zo laat op de week werd gespeeld, lijkt het een zekerheid dat Club-coach Nicky Hayen hem zaterdag niet opstelt tegen La Louvière.

Hij lijkt zich ook te hebben neergelegd bij het feit dat hij nog een tijdje bij Club zal moeten blijven. "Mijn transfer naar Marseille is niet doorgegaan. Nu is het tijd om me te focussen op mijn team", zei hij kort volgens HLN.