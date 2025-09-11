Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

Het seizoen van Lokeren is tot op heden nog niet geworden wat ze er van hadden gehoopt. En dus moet er stilaan iets gaan veranderen om de eerste punten te gaan pakken, zeker nu er ook in de Beker van België een dreun werd geïncasseerd.

KSC Lokeren blijft in de hoek waar de klappen vallen. Na vier opeenvolgende nederlagen in de Challenger Pro League groeit de onrust binnen en buiten de club, zeker na de uitschakeling in de Beker van België.

Stijn Vreven moet zich stilaan zorgen maken over zijn job

Moet coach Stijn Vreven zich stilaan zorgen maken over zijn job? Dat is de vraag die velen zich de voorbije week al stelden. Tegen Lierse zal sowieso gewonnen moeten worden.

De spelers lijken alvast wel nog achter de coach te staan. “Er staat veel druk op de ketel. Maar in Lokeren is er altijd druk. Dit is een speciale club. In de vijf jaar dat ik er speel, heb ik niet één rustig seizoen beleefd", opende Toon Janssen de debatten bij Het Laatste Nieuws.

Dringend punten nodig voor Lokeren

“We staan allemaal achter onze coach. Hij is niet de schuldige. Iedereen gelooft dat hij oplossingen kan vinden", klinkt het.

Toch is het duidelijk dat er tegen Lierse zal moeten gewonnen worden, al is volgens Janssen de sfeer binnen de kleedkamer zeker niet verziekt. Een 0 op 15 zou de pil bitterder maken, daar is iedereen van overtuigd.