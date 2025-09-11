Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen van Lokeren is tot op heden nog niet geworden wat ze er van hadden gehoopt. En dus moet er stilaan iets gaan veranderen om de eerste punten te gaan pakken, zeker nu er ook in de Beker van België een dreun werd geïncasseerd.

KSC Lokeren blijft in de hoek waar de klappen vallen. Na vier opeenvolgende nederlagen in de Challenger Pro League groeit de onrust binnen en buiten de club, zeker na de uitschakeling in de Beker van België.

Stijn Vreven moet zich stilaan zorgen maken over zijn job

Moet coach Stijn Vreven zich stilaan zorgen maken over zijn job? Dat is de vraag die velen zich de voorbije week al stelden. Tegen Lierse zal sowieso gewonnen moeten worden.

De spelers lijken alvast wel nog achter de coach te staan. “Er staat veel druk op de ketel. Maar in Lokeren is er altijd druk. Dit is een speciale club. In de vijf jaar dat ik er speel, heb ik niet één rustig seizoen beleefd", opende Toon Janssen de debatten bij Het Laatste Nieuws.

Dringend punten nodig voor Lokeren

“We staan allemaal achter onze coach. Hij is niet de schuldige. Iedereen gelooft dat hij oplossingen kan vinden", klinkt het. 

Toch is het duidelijk dat er tegen Lierse zal moeten gewonnen worden, al is volgens Janssen de sfeer binnen de kleedkamer zeker niet verziekt. Een 0 op 15 zou de pil bitterder maken, daar is iedereen van overtuigd.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
KSC Lokeren
Stijn Vreven
Toon Janssen

Meer nieuws

Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

19:20
Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

19:00
Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

18:40
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

17:40
Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

18:21
Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Interview

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

18:00
1
'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

17:00
2
Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

17:40
Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Interview

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

17:30
1
Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

17:20
1
Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

16:45
David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

16:30
Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

16:00
1
Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

15:31
3
🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

15:00
1
Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

14:40
3
Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa Interview

Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa

14:30
1
Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

14:20
Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

14:00
Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

13:31
Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

13:00
1
De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

12:40
Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

12:20
5
Het einde van een tijdperk? Kevin De Bruyne is niet langer de beste Belg in EA FC

Het einde van een tijdperk? Kevin De Bruyne is niet langer de beste Belg in EA FC

12:00
Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort

Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort

11:40
14
"Onze ambitie brandt": dit is het doel van STVV dit seizoen

"Onze ambitie brandt": dit is het doel van STVV dit seizoen

11:30
4
Manchester United-legende hoopt op verandering en komt met gouden raad voor Senne Lammens

Manchester United-legende hoopt op verandering en komt met gouden raad voor Senne Lammens

11:22
"De laatste reis": Paul-José Mpoku heeft nieuw avontuur helemaal te pakken

"De laatste reis": Paul-José Mpoku heeft nieuw avontuur helemaal te pakken

11:00
Na vijf doelpunten begon hij zich toch schuldig te voelen: Haaland biedt excuses aan bij doelman van tegenstander

Na vijf doelpunten begon hij zich toch schuldig te voelen: Haaland biedt excuses aan bij doelman van tegenstander

10:30
Transferperiode is nog maar net gedaan: 'Inter Milan denkt aan centrale verdediger van Club Brugge'

Transferperiode is nog maar net gedaan: 'Inter Milan denkt aan centrale verdediger van Club Brugge'

10:00
5
Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot

Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot

09:30
11
Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel

Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel

09:00
39
Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen"

Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen"

08:00
9
Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge

Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge

08:50
3
Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal

Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal

08:40
4
Westerlo-coach Issame Charaï opgelucht en teleurgesteld: "Jammer genoeg niet meer gelukt"

Westerlo-coach Issame Charaï opgelucht en teleurgesteld: "Jammer genoeg niet meer gelukt"

08:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 12/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 12/09 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen" FCBalto FCBalto over Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is Andreas2962 Andreas2962 over Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort Swakke25 Swakke25 over 🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren cartman_96 cartman_96 over Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Swakke25 Swakke25 over Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Oisin Oisin over Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved