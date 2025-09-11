Na vijf doelpunten begon hij zich toch schuldig te voelen: Haaland biedt excuses aan bij doelman van tegenstander

Noorwegen heeft Moldavië weggevaagd (het is geen overdrijving) met een score van 11-1. Erling Haaland scoorde vijf keer en voelde zich een beetje slecht voor de tegenstander zijn doelman.

Noorwegen heeft tijdens deze interlandpauze een doelpuntenfestijn beleefd tegen Moldavië. De Scandinaviërs hebben hun tegenstander verpletterd met maar liefst 11 doelpunten tegen 1 - slechts één goal minder dan België tijdens hun twee kwalificatiewedstrijden samen, die beide met 6-0 werden gewonnen.

Een zeer belangrijke score voor het doelsaldo, in een groep die ook Italië omvat. Deze keer is de kans klein dat Noorwegen de eerste plaats niet zal behouden in geval van gelijkspel. Dit is ook wat Erling Haaland aan de Moldavische doelman Cristian Avram heeft uitgelegd na de wedstrijd.

Na vijf doelpunten voelde Haaland zich wat schuldig

De aanvaller van Manchester City scoorde een hattrick. Maar er was geen sprake van gas terugnemen. "Hij verontschuldigde zich en zei dat het niet zijn schuld was, dat ze moesten doorgaan met scoren voor het doelsaldo. Ik begrijp het natuurlijk", relativeert Avram volgens de Daily Mail.

De Moldavische doelman, die speelt bij Araz Nakhchivan in Azerbeidzjan, koos ervoor om ondanks deze vernedering te blijven lachen. "Het doet geen deugd, maar ik zal er niet aan sterven, zelfs al zijn elf doelpunten heel veel."

Noorwegen staat momenteel bovenaan groep I met 6 punten voorsprong op Italië. La Squadra heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Noorwegen, maar zal hard moeten werke.