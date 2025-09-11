OFFICIEEL: Neeskens Kebano zet opvallend avontuur verder

OFFICIEEL: Neeskens Kebano zet opvallend avontuur verder
Foto: © photonews
Sinds twee jaar speelt Neeskens Kebano in Koeweit. Hij is op het allerlaatste moment van club veranderd tijdens de transferperiode.

Neeskens Kebano, een naam die bijna nostalgisch genoeg is om de supporters van Charleroi te laten mijmeren. De eerste deelname aan play-off 1, de nog donkerzwarte haren van Felice Mazzu, de euforie van het Mambourg: Sporting heeft enkele goede momenten beleefd tijdens de Kebano-periode, tussen 2013 en 2015.

De kleine Frans-Congolees, die gratis overkwam van PSG, wist zich snel te vestigen met zijn dribbels en creativiteit. Hij vertrok zelfs voor maar liefst vier miljoen euro naar Genk.

In 2016 verkocht Racing hem aan Fulham voor een vergelijkbaar bedrag. Daar groeide hij uit tot een belangrijke speler met niet minder dan acht seizoenen op Craven Cottage, onderbroken door een uitleenbeurt aan Middlesbrough.

Publiekstrekker in de Kuwait League

Kebano heeft zo in totaal 160 wedstrijden gespeeld in Engeland (met 24 doelpunten en 18 assists), voornamelijk in de Championship. Twee jaar geleden verliet de Congolese international het Europese voetbal om een lucratief contract te tekenen in Koeweit.

Na zijn twee seizoenen bij Al-Jazira, gaat Neeskens Kebano gestaag door in de lokale competitie, nu als nieuwste aanwinst van Qadsia, de nummer drie van het afgelopen seizoen.

