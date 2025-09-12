Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De hoofdfase van de Champions League begint volgende week. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de thuiswedstrijden van Union, terwijl het Jan Breydelstadion al volledig uitverkocht is.

Na de voorrondes waarin een tweede Belgische club, Club Brugge, zich wist te kwalificeren, zal de hoofdfase van de Champions League volgende week van start gaan.

Vanaf dinsdag zal Union Saint-Gilloise, de titelhouder in ons land en zo direct geplaatst, naar de Nederlandse kampioen PSV Eindhoven reizen voor een duel tussen de kampioenen van de Lage Landen. Voor deze wedstrijd hebben de Union-supporters al het uitvak in het Philips Stadion gevuld: 1.600 Brusselaars zullen aanwezig zijn.

Lees ook... Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Thuis zal Union haar wedstrijden spelen in het Lotto Park in Anderlecht, waar al mooie opkomsten zijn. Volgens cijfers van L'Avenir heeft de club tot nu toe 13.000 mini-abonnementen verkocht.

Nog enkele plaatsen om Union te zien, Club Brugge is uitverkocht

Doordat de twee blokken op de begane grond achter de doelen, normaal gereserveerd voor harde kern Anderlecht-supporters, niet toegankelijk zijn en er duizend plaatsen zijn geblokkeerd door de UEFA, zijn er nog slechts 3.000 plaatsen beschikbaar voor thuiswedstrijden van Union.

De situatie is nog meer uitgesproken bij Club Brugge, dat donderdag de uitverkoop van zijn mini-abonnementen voor de Champions League aankondigde. Maar liefst 26.000 supporters van blauw-zwart hebben al hun ticket gereserveerd, waardoor er bijna niets overblijft voor incidentele supporters. Sommige plaatsen zullen echter worden vrijgegeven door de UEFA of door abonnees die slechts drie van de vier thuiswedstrijden kunnen bijwonen.

Het is dus in de sfeer van grote avonden dat Club Brugge donderdagavond AS Monaco zal ontvangen. De spelers van Nicky Hayen zullen de kans krijgen om hun eerste drie punten in deze poulefase te behalen, voor een publiek dat altijd uitzinnig is bij grote wedstrijden van het seizoen.

Mini-abo's: 𝐔𝐈𝐓𝐕𝐄𝐑𝐊𝐎𝐂𝐇𝐓. 🤯🔵⚫️

ℹ️ Vanaf morgen 10u00 kunnen Club Members losse tickets aankopen voor de wedstrijd tegen Monaco. Dit zijn plaatsen die vrijgegeven zijn door UEFA of beschikbaar zijn nadat fans hun zitje vrijgaven. pic.twitter.com/u9TcSMXYIv

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 11, 2025
0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
4
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

22:30
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
1
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
3
Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

06:30
1
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
9
Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

22:00
4
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
1
Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

07:40
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

19:40
Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

21:00
1
Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

18:40
10
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00
Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

20:40
16
Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

21:30
3
Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

21:20
4
Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

21:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

20:20
Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler Interview

Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler

20:30
Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

16:45
Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

20:20
Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

15:31
7
Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

19:30
Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

20:00
Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

19:20
4
Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

14:20
Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

18:21
Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

19:00
1
Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Interview

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Tientallen klachten tegen Chelsea, ook gesjoemel bij transfer Eden Hazard? King of Highbury King of Highbury over Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets? Snipergoal Snipergoal over Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger H.J. H.J. over Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in? Blackadder Blackadder over Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen" DKMA DKMA over Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn" stephen king stephen king over Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren Artevelde Artevelde over Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom Wesl Wesl over Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op... Green kill Green kill over Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved