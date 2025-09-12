Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

De hoofdfase van de Champions League begint volgende week. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de thuiswedstrijden van Union, terwijl het Jan Breydelstadion al volledig uitverkocht is.

Na de voorrondes waarin een tweede Belgische club, Club Brugge, zich wist te kwalificeren, zal de hoofdfase van de Champions League volgende week van start gaan.

Vanaf dinsdag zal Union Saint-Gilloise, de titelhouder in ons land en zo direct geplaatst, naar de Nederlandse kampioen PSV Eindhoven reizen voor een duel tussen de kampioenen van de Lage Landen. Voor deze wedstrijd hebben de Union-supporters al het uitvak in het Philips Stadion gevuld: 1.600 Brusselaars zullen aanwezig zijn.



Thuis zal Union haar wedstrijden spelen in het Lotto Park in Anderlecht, waar al mooie opkomsten zijn. Volgens cijfers van L'Avenir heeft de club tot nu toe 13.000 mini-abonnementen verkocht.

Nog enkele plaatsen om Union te zien, Club Brugge is uitverkocht

Doordat de twee blokken op de begane grond achter de doelen, normaal gereserveerd voor harde kern Anderlecht-supporters, niet toegankelijk zijn en er duizend plaatsen zijn geblokkeerd door de UEFA, zijn er nog slechts 3.000 plaatsen beschikbaar voor thuiswedstrijden van Union.

De situatie is nog meer uitgesproken bij Club Brugge, dat donderdag de uitverkoop van zijn mini-abonnementen voor de Champions League aankondigde. Maar liefst 26.000 supporters van blauw-zwart hebben al hun ticket gereserveerd, waardoor er bijna niets overblijft voor incidentele supporters. Sommige plaatsen zullen echter worden vrijgegeven door de UEFA of door abonnees die slechts drie van de vier thuiswedstrijden kunnen bijwonen.

Het is dus in de sfeer van grote avonden dat Club Brugge donderdagavond AS Monaco zal ontvangen. De spelers van Nicky Hayen zullen de kans krijgen om hun eerste drie punten in deze poulefase te behalen, voor een publiek dat altijd uitzinnig is bij grote wedstrijden van het seizoen.