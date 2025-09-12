Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

Standard en KV Mechelen openen op vrijdagavond de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. De Pro League heeft de scheidsrechters voor de komende speeldag alvast bekendgemaakt.

De Pro League heeft de scheidsrechters voor de komende speeldag bekendgemaakt. Zo is het Nicolas Laforge om de opener van speeldag zeven, tussen Standard en KV Mechelen, in goede banen te leiden.

Op zaterdag zijn er drie wedstrijden. Zulte Waregem hoopt thuis tegen Oud-Heverlee Leuven een eerste thuiszege van het seizoen te behalen. Nathan Verboomen is scheidsrechter van dienst voor die partij.



Lees ook... Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Verder komen op zaterdag ook Bert Verbeke (Dender - Union) en Bert Put (La Louvière - Club Brugge) in actie. Zij moeten ervoor zorgen dat de wedstrijden van de nummers één en twee in de voorbije Jupiler Pro League zonder omstreden incidenten verlopen.

Antwerp - KAA Gent voor Visser, D'Hondt naar het Lotto Park

Op zondag is het voornamelijk uitkijken naar Antwerp - KAA Gent en Anderlecht - Racing Genk. Voor die twee toppers krijgen respectievelijk Lawrence Visser en Lothar D'Hondt de rol van scheidsrechter toegewezen.

Ook voor de laatste twee wedstrijden van de zevende speeldag is de scheidsrechter bekendgemaakt. Jasper Vergoote is van dienst tijdens Cercle Brugge - Charleroi, terwijl Bram Van Driessche STVV-Westerlo zal leiden.