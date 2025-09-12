Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Het leek er de voorbije weken steeds meer op dat de Belgische voetbalfans geen oplossing meer moeten verwachten in het dispuut tussen DAZN en de grote telecomoperatoren Telenet, Proximus, Orange en Voo. De voorbije dagen kwam er wel een boodschap van hoop.

Wat begon als een conflict in het tussenseizoen, leek zich te ontpoppen tot een langdurige impasse. Medio juli werden de gesprekken even volledig stilgelegd, waardoor de competitiestart niet via de traditionele zenders te bekijken was.

Onderhandelingen tussen DAZN en Proximus lopen

En hoewel er de voorbije maanden opnieuw contact was, was er weinig beterschap. Dit weekend staat speeldag 7 alweer voor de deur en ook die zal vooralsnog alleen op de DAZN-app te zien zijn.

De voorbije dagen waren er echter opnieuw gesprekken lopende met Proximus. Hier en daar klonken geruchten dat een akkoord toch dichterbij zou komen.

Dan toch nog een akkoord op komst?

“We hebben altijd de bedoeling gehad tot een deal te komen en dat is nog steeds zo”, klinkt het bij woordvoerder Fabrice Gansbeke van Proximus bij De Standaard.

“Maar we hebben ook altijd gezegd dat we voor onze investering in voetbal uit onze kosten moeten komen. Het is niet de bedoeling er geld aan toe te steken. Op vandaag is er geen akkoord.” Toch is het hoopgevend dat beide partijen aan het onderhandelen zijn. Met Telenet lijkt er vooralsnog geen akkoord in de maak.