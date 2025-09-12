Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse zijn twee ploegen die voorlopig (ver) onder de verwachtingen presteren in de Challenger Pro League. Vrijdagavond krijgen beide teams de kans om hun zwakke seizoensstart door te spoelen.

Het verhaal van Lokeren is ondertussen gekend: Vier nederlagen in de Challenger Pro League en een pijnlijke bekeruitschakeling tegen Belisia Bilzen hebben ervoor gezorgd dat het woord crisis zeker in de mond kan genomen worden om de situatie op Daknam te omschrijven.

En dus kan er maar beter gewonnen worden tegen Lierse. De Pallieters hebben op hun beurt ook nog geen al te beste beurt gemaakt dit seizoen. Ze konden maar in één van hun vier competitiewedstrijden scoren en staan met drie op twaalf slechts twee plaatsen boven Lokeren.

Wel een bekerzege voor Lierse, coach blijft aan boord

In tegenstelling tot Lokeren wist Lierse zich wel te plaatsen voor de volgende ronde in de beker. Daarin treft het KV Mechelen. Er was ook heel wat te doen om de mogelijke overgang van coach Jamath Shoffner naar Dender, maar die besloot uiteindelijk om te blijven.

Lierse, dat vorig seizoen net onder Lokeren eindigde en de Oost-Vlamingen het laatste plaatsje in de promotieplayoffs zag innemen, is het slot van de vorige campagne nog niet vergeten: "“We hebben nog altijd het gevoel dat we onrecht zijn aangedaan”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Het wordt hoe dan ook een zenuwslopend duel tussen teams die voorlopig niet brengen wat er vooraf van hen werd verwacht. Het woord degradatietopper kan voorzichtig al in de mond genomen worden en verliezen is geen optie. Afspraak vrijdagavond om 20u45 op Daknam.