Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes
Union wil blijven groeien gedurende de rest van het seizoen. Maar Sébastien Pocognoli zal het de komende periode wel zonder Mohammed Fuseini moeten doen. De aanvaller moet geopereerd worden.

Sébastien Pocognoli was blij om de transferperiode achter zich te laten, zodat hij kon rekenen op een complete groep en geen rekening meer hoefde te houden met mogelijke vertrekken van zijn sleutelspelers.

Toch zit de succescoach van Union nog steeds met een zorgenkind. De Ghanese aanvaller Mohammed Fuseini sukkelt al sinds de voorbereiding met een blessure aan de enkel en de vooruitzichten zijn niet bijster positief.

Meerdere specialisten geraadpleegd

Na afwezig te zijn tijdens de eerste drie competitiewedstrijden, keerde Fuseini terug in de wedstrijd tegen Standard. Ook tegen Anderlecht draafde hij, weliswaar kort, op. Maar de problemen zijn nog niet van de baan. Sebastien Pocognoli bevestigde tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de partij tegen Dender dat Fuseini minstens twee maanden afwezig zal zijn.

"Hij kreeg een klap op zijn enkel tegen Standard, hij keerde hinkend naar huis. Vervolgens kreeg hij nog eens een klap", betreurt de trainer van Union, geciteerd door La Dernière Heure. "Hij kreeg een eerste advies in België dat een operatie nodig was, daarna ging hij naar München voor een tweede opinie die de operatie bevestigde."

Ook Sofiane Boufal zal het team niet vergezellen naar Dender door een blessure. Daarentegen is Kamiel Van de Perre eindelijk weer fit na een volledige week trainen met de groep, nadat hij niet meer in actie kwam sinds de eerste competitiewedstrijd tegen Antwerp.

