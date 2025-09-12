Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

SK Beveren heeft zich de laatste dagen van de transfermarkt nog stevig geroerd. Het zag sterkhouder Mathis Servais vertrekken naar KV Mechelen, maar haalde met Ferre Slegers en Dante Rigo wel waardige vervangers.

Het vertrek van Mathis Servais, die voor het eerst van de Jupiler Pro League mag proeven bij KV Mechelen, zal zeker voelbaar zijn bij Beveren. De middenvelder was in de eerste weken van de Challenger Pro League al goed voor een doelpunt en een assist.

Ter vervanging van Servais trok Beveren Ferre Slegers aan. De jonge Belg maakte de overstap van het Nederlandse MVV. Daarnaast werd ook Dante Rigo aangetrokken, die sinds deze zomer zonder club zat.



Lees ook... CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

De ondertussen 26-jarige Rigo gaat komend weekend met zijn nieuwe team op bezoek bij rode lantaarn Olympic Charleroi. In een gesprek met Het Nieuwsblad spreekt de voormalige middenvelder van Beerschot over zijn nieuwe werkgever.

Gehaald als acht

"Bij Grenoble speelde ik vaker als verdedigende middenvelder, maar hier ben ik gehaald als nummer acht. Mijn passing, traptechniek en afstandsschoten kan ik beter benutten vanop die positie", vertelt de middenvelder.

Doordat Guillaume De Schryver onder het mes moest door aanhoudende rugproblemen, zal Rigo vermoedelijk snel in het elftal worden opgenomen bij Beveren: "Persoonlijk wil ik zo snel mogelijk uitgroeien tot een basisspeler en belangrijk zijn met goals en assists. Als ploeg moeten we mikken op de top zes. We zijn sterk gestart, maar in deze moeilijke competitie is constant presteren de sleutel tot succes."