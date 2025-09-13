De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

Maxim De Cuyper raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tussen Bournemouth en Brighton. Hetzelfde geldt voor Youri Tielemans bij Aston Villa.

Op zaterdag stonden acht wedstrijden van de vierde speeldag in de Premier League op het programma, waaronder Arsenal - Nottingham, Brentford - Chelsea en een Londense derby tussen West Ham en Tottenham.

Maar andere wedstrijden interesseerden vooral de Belgische supporters omdat meerdere Rode Duivels betrokken waren. En het nieuws is niet geruststellend: Maxim De Cuyper raakte geblesseerd aan het begin van de wedstrijd tussen Bournemouth en Brighton.

Ook Youri Tielemans raakt geblesseerd bij Aston Villa

De Rode Duivel was niet de enige die vroegtijdig het veld moest verlaten. Youri Tielemans keerde niet terug voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Everton en Aston Villa, ook hij raakte geblesseerd.

De aanvoerder van de Rode Duivels had een moeilijke wedstrijd. Tielemans kreeg een verdedigende rol van Villa-coach Unai Emery. Daarin voelt de 28-jarige middenvelder zich duidelijk niet thuis.

Volgens de eerste waarnemingen zou het om een spierprobleem gaan voor de middenvelder. Laten we hopen dat de twee Rode Duivels geen ernstige blessures oplopen.