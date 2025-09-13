Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

Domenico Tedesco heeft zijn nieuwe uitdaging gevonden, negen maanden na het einde van zijn avontuur als bondscoach van de Rode Duivels. De voormalige bondscoach is sinds deze week de nieuwe coach van Fenerbahçe, tot groot jolijt van de voorzitter van de Turkse topclub.

Het heeft even geduurd voor hij een nieuwe uitdaging te pakken had. Domenico Tedesco, ontslagen begin 2025 door de Belgische voetbalbond, is uiteindelijk deze zomer bij Fenerbahçe beland, als opvolger van José Mourinho.

Voor de voormalige coach van Schalke 04, RB Leipzig en Spartak Moskou is dit zijn eerste avontuur in Turkije. En de president van Fenerbahçe, Ali Koç, is verheugd met de keuze voor Tedesco. Tijdens een persconferentie afgelopen vrijdag prees hij zijn nieuwe coach de hemel in.

Impact van bij het begin

"Dit seizoen is het belangrijkste doel het kampioenschap. Daarom hebben we gekozen voor een coach die heeft laten zien het verschil te kunnen maken vanaf het begin", verklaarde Koç zoals gemeld door Fanatik. "Tedesco weet hoe hij meteen een significante impact kan hebben."

In het verleden behaalde Domenico Tedesco inderdaad meteen positieve resultaten met Schalke, waarbij hij in zijn eerste seizoen tweede werd achter Bayern München. Bij de Rode Duivels wist hij ook iedereen te bekoren gedurende zijn eerste maanden.

"Het kunnen spreken van zes talen is ook cruciaal omdat er veel nationaliteiten zijn in de kleedkamer", benadrukt de president van de club uit Istanbul. "Tedesco heeft meteen indruk gemaakt vanaf het begin. Hij had niet alleen Fenerbahçe geanalyseerd, maar ook Trabzonspor, onze volgende tegenstander", aldus Ali Koç.