Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op zondag is Cercle Brugge gastheer voor Sporting Charleroi. Dat wordt een speciale wedstrijd voor Hans Cornelis, die terugkeert naar de ploeg waar hij jarenlang een vaste waarde was in de verdediging.

Nadat hij vorig seizoen werd ontslagen als coach van het toenmalige Lokeren-Temse, moest Hans Cornelis even wachten op een nieuwe uitdaging. Die kreeg hij uiteindelijk aangereikt door Rik De Mil en Sporting Charleroi.

Cornelis kon de staf van De Mil vervoegen als assistent. Met Charleroi staat hij nu voor een bijzondere verplaatsing: Cornelis keert dadelijk terug naar het Jan Breydelstadion waar hij jarenlang speelde voor Cercle (en Club) Brugge.

Jarenlang vaste waarde bij Cercle

De rechtsachter speelde meer dan 200 wedstrijden voor de Vereniging en dus zal de wedstrijd van komende zondag zeker speciaal zijn voor hem. Bij Het Nieuwsblad kijkt hij nog eens terug op die periode.

"Voor mijn eerste training was er protest omdat ik nog bij Club had gespeeld", vertelt Cornelis. De rechtsachter was inderdaad een jeugdproduct van de Blauw-Zwarte kant van Brugge en speelde er bijna 70 wedstrijden voor het eerste elftal.

Het typeert ook de tijdsgeest waarin we toen zaten. Nu is er veel meer verloop van spelers dan pakweg vijftien jaar geleden en ook de lokale verankering is, zeker bij Cercle Brugge, een pak minder. Toch zal het nog steeds een speciaal moment zijn voor Cornelis, die met op zoek gaat naar een tweede competitiezege op rij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Cercle Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (14/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Cercle Brugge
Hans Cornelis

Meer nieuws

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
1
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
1
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

21:00
Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

20:30
Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

19:30
2
OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

20:00
Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

19:00
"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

18:00
Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

17:40
Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

18:20
Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
3
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
3
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
9
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
36
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
1
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
2
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Charly Charly over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures Noobjectivepress Noobjectivepress over Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen" Swakke25 Swakke25 over '20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder' Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt" kukeluku kukeluku over Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan fierce fierce over Zulte Waregem - OH Leuven: - André Coenen André Coenen over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem kliersesk kliersesk over Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren Tofke Tofke over Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets? Meester Michel Meester Michel over Standard - KV Mechelen: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved