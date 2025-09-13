Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Op zondag is Cercle Brugge gastheer voor Sporting Charleroi. Dat wordt een speciale wedstrijd voor Hans Cornelis, die terugkeert naar de ploeg waar hij jarenlang een vaste waarde was in de verdediging.

Nadat hij vorig seizoen werd ontslagen als coach van het toenmalige Lokeren-Temse, moest Hans Cornelis even wachten op een nieuwe uitdaging. Die kreeg hij uiteindelijk aangereikt door Rik De Mil en Sporting Charleroi.

Cornelis kon de staf van De Mil vervoegen als assistent. Met Charleroi staat hij nu voor een bijzondere verplaatsing: Cornelis keert dadelijk terug naar het Jan Breydelstadion waar hij jarenlang speelde voor Cercle (en Club) Brugge.

Jarenlang vaste waarde bij Cercle

De rechtsachter speelde meer dan 200 wedstrijden voor de Vereniging en dus zal de wedstrijd van komende zondag zeker speciaal zijn voor hem. Bij Het Nieuwsblad kijkt hij nog eens terug op die periode.

"Voor mijn eerste training was er protest omdat ik nog bij Club had gespeeld", vertelt Cornelis. De rechtsachter was inderdaad een jeugdproduct van de Blauw-Zwarte kant van Brugge en speelde er bijna 70 wedstrijden voor het eerste elftal.

Het typeert ook de tijdsgeest waarin we toen zaten. Nu is er veel meer verloop van spelers dan pakweg vijftien jaar geleden en ook de lokale verankering is, zeker bij Cercle Brugge, een pak minder. Toch zal het nog steeds een speciaal moment zijn voor Cornelis, die met op zoek gaat naar een tweede competitiezege op rij.