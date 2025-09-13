Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Club Brugge hanteert dit seizoen een opvallende strategie in doel: een gesplitste rol tussen Simon Mignolet en Nordin Jackers. Analist Franky Van Der Elst duidt de beweegredenen achter deze keuze en plaatst ze in een bredere contractuele en sportieve context.

De beslissing om Jackers in te zetten voor de competitie en Mignolet voor de Champions League is volgens Van Der Elst geen louter sportieve keuze. “Het is bij Club nu eenmaal doorgesproken met het bestuur,” stelt hij in Gazet van Antwerpen.

Daarmee suggereert hij dat de verdeling vooraf is afgestemd, mogelijk met het oog op toekomstige contractbeslissingen. Voor Mignolet, die recent nog werd uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, betekent dit een aanzienlijke daling in speelminuten.

Aflopend contract

Van Der Elst begrijpt dat de situatie voor de ervaren doelman frustrerend is. “Het is logisch dat hij geïrriteerd is,” klinkt het. De analist wijst erop dat Mignolet zijn waarde meermaals heeft bewezen en nog steeds over de kwaliteiten beschikt om als eerste doelman te fungeren. Toch lijkt Club Brugge bewust te anticiperen op een scenario waarin zijn contract niet wordt verlengd.

Volgens Van Der Elst speelt de aflopende verbintenis van Mignolet een rol in de huidige keuzes. Hij verwijst naar het voorbeeld van Jan Vertonghen bij Anderlecht, waar men volgens hem vreesde voor een ‘jaar te veel’. Club Brugge lijkt een gelijkaardige situatie te willen vermijden door Jackers nu al meer verantwoordelijkheid te geven.

Fans

De analist benadrukt dat geen verlenging na een sterk seizoen van Mignolet moeilijk te verkopen is. “Dat zou slecht kunnen vallen bij de fans,” merkt hij op. Door Jackers nu al in te schuiven, probeert de club volgens Van Der Elst een mogelijke discussie te vermijden.

Van Der Elst erkent dat het voor de jongere doelman een kans is, maar dat het voor Mignolet vooral een verlies aan ritme betekent. “Hij boet ineens flink in aan speelminuten,” besluit de analist. Het is volgens Van Der Elst niet uitgesloten dat de club hiermee ook de kleedkamer voorbereidt op een toekomstige wissel van de wacht.