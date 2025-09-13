LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

Na de interlandbreak kunnen de vaderlandse competities opnieuw op toerental komen. Club Brugge doet dat op het veld van promovendus La Louvière.

Club wapent zich voor Monaco

Niet alleen de binnenlandse competities trekken zich op gang maar na een zomerperiode vol kwalificatiewedstrijden doet ook de Champions League dat. Club Brugge opent de league phase van het kampioenenbal thuis tegen het Franse Monaco.

Maar eerst trekken ze dus naar Henegouwen voor een confrontatie met promovendus La Louvière. Les Loups hebben punten nodig want staan na 6 wedstrijden al in de gevarenzone. Maar om punten te pakken heb je ook doelpunten nodig. En die doelpunten vallen niet snel voor La Louvière.



Doelpuntenloos La Louvière

Want volgens de statistieken heeft La Louvière al 4 doelpunten gemaakt, nu ja al. Op Dender na heeft niemand minder doelpunten gemaakt. En bovendien waren er maar liefst 3 van die 4 doelpunten own goals van de tegenstander. KV Mechelen lukte zelfs 2 eigen doelpunten in hun 3-2 overwinning Achter de Kazerne. Enkel Oucasse Mendy kon een doelpunt maken voor La Louvière.

Roteren?

Bij Club Brugge gaan ze een druk wedstrijdschema tegemoet en dat beseft trainer Nicky Hayen maar al te goed. "Het zal cruciaal zijn om de balans te vinden tussen presteren en recupereren. Andere spelers zullen ook hun kans krijgen, nu of in andere competities. Je moet om de twee dagen presteren en dat kan niet altijd met dezelfde spelers", vertelde hij op de persconferentie vooraf.

En dus wordt het uitkijken of Club Brugge naar de derde plaats in het klassement kan springen en met welk elftal ze dat zullen doen op het veld van La Louvière. Of stunt de thuisploeg? Volg het hier straks LIVE.