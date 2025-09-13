Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

Na zijn opleiding bij het opleidingscentrum van Paris Saint-Germain heeft Adyb Fayd zijn eerste profcontract ondertekend bij Standard. Dit seizoen speelde hij al twee wedstrijden met SL16 FC.

De wedstrijd van gisteren, waarin Josué Homawoo het veld moest verlaten op een draagberrie, toont opnieuw aan dat Vincent Euvrard waarschijnlijk liever nog een extra verdediger had aangetrokken vóór het einde van de zomermercato.

Dat gebeurde echter niet, en tot januari zal de nieuwe hoofdtrainer van Standard moeten roeien met de riemen die hij heeft. Mogelijk vult hij zijn kern aan met één of twee spelers uit SL16 FC, afhankelijk van de noden.



Lees ook... Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Profcontract

Een Frans-Egyptische speler wordt prof bij Standard Een van die spelers heeft zopas zijn eerste profcontract getekend. Het gaat om Adyb Fayd, een 20-jarige aanvallende speler die eind juli transfervrij overkwam uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain.

Na zijn optredens tegen UR Namur en Stockay met SL16 FC in de Eerste Nationale (D1 ACFF), zette de Frans-Egyptenaar zijn handtekening onder een contract en zou hij op termijn kunnen aansluiten bij de A-kern van Vincent Euvrard.

Fayd speelde eerder ook bij Al Ahly Sporting Club in Egypte. Hij komt uit op een positie die bij Standard al goed bezet is, en zal zich dus moeten onderscheiden bij SL16 FC om zijn kans te verdienen bij het eerste elftal.