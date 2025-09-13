Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Ondanks de zege op het veld van de RSCA Futures was het niet allemaal peis en vree bij Beerschot. Zo werden er enkele supporters naar het ziekenhuis afgevoerd na een steek van een hoornaar.

Met een nieuwe zege is Beerschot uitstekend van start gegaan na de internationale break. Guendouz en Van la Parra schoten de Antwerpenaren naar de overwinning. Nick Shinton hield een tweede competitiewedstrijd op rij de nul en zo werd het 0-2 tegen de RSCA Futures.

Door die zege komt Beerschot tot op één punt van het leidersduo, KV Kortrijk en SK Beveren. Zij komen allebei nog in actie dit weekend. Kortrijk ontvangt zaterdag de beloften van Racing Genk. Beveren trekt op zondag naar Olympic Charleroi.

Naast het sportieve succes op het veld van de RSCA Futures viel er ook een opvallend verhaal te horen in verband met de supporters van Beerschot. Die werden tijdens de wedstrijd aangevallen door een nest hoornaars, dat meldt de politie, geciteerd door Gazet van Antwerpen.

Supporters aangevallen door hoornaars

"Het nest zat in een oud hok vlak bij de tribune van de Beerschot-supporters. Er zijn 15 mensen gestoken. Een vijftal daarvan werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere verzorging, maar niemand verkeerde in levensgevaarlijke toestand. De supporters werden dan verplaatst naar een blok verderop. De match werd ook niet stilgelegd", klinkt het.

Normaal gezien zouden de Beerschot-supporters op een andere tribune plaatsnemen. Maar de lokale veiligheidsdiensten kozen ervoor om een deel van het uitvak te sluiten en liet de Beerschot-fans dan maar plaatsnemen op de zittribune die ze eigenlijk niet gebruiken.

