🎥 Het geluk van de kampioen? Mo Salah beslist opnieuw wedstrijd in absolute slot
Liverpool won op de vierde speeldag met 0-1 op het veld van Burnley. Mohamed Salah schonk Liverpool in het absolute slot de zege. Niet voor het eerst kon Liverpool pas helemaal op het einde de winst naar zich toe trekken.

Liverpool heeft zijn seizoenstart zeker niet gemist. The Reds wonnen hun eerste vier wedstrijden en staan met twaalf punten alleen op kop in de Premier League. Tottenham, Arsenal en Bournemouth volgen op drie punten achterstand.

Drukke transferperiode

De Engelse club zat tijdens de afgelopen transferperiode allerminst stil. Liverpool spendeerde een groot bedrag aan onder andere Alexander Isak, Hugo Ekitiké en Florian Wirtz – drie aanwinsten voor het aanvallende compartiment.

Wie anders dan Mo Salah

Dat wordt voorlopig nog steeds gedragen door Mohamed Salah. De Egyptenaar is inmiddels uitgegroeid tot een icoon in Liverpool. Ook zondag tegen Burnley was hij opnieuw belangrijk.

Liverpool had het, ondanks het vele balbezit, moeilijk tegen een stug Burnley. Het duurde 95 minuten voor de supporters van Liverpool konden juichen op Turf Moor, dankzij een strafschop van Mo Salah.

 

Beslissing valt altijd in het slot

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Liverpool een wedstrijd besliste in het slot. Ook tegen Bournemouth, Newcastle en Arsenal vielen de beslissende doelpunten na de tachtigste minuut.

