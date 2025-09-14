🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

Anderlecht en Genk speelden zondagavond gelijk in het Lotto Park. De bitsige wedstrijd eindigde in 1-1.

Het was een belevenisvolle avond in het Lotto Park. Anderlecht moest na een halfuur met tien verder na een rode kaart voor Degreef. Een jeugdzonde, hopelijk is dit een leermoment voor de jonge Belg.

Anderlecht kwam zelfs met een man minder op voorsprong. Uitgerekend Vazquez kopte de bal tegen de touwen. De spits kreeg al veel kritiek over zich heen en met het vertrek van Dolberg en de blessure van Bertaccini is hij de eerste keuze van Besnik Hasi.



Tien minuten voor tijd kwam Genk alsnog langszij. Erabi bekroonde zijn debuut met een doelpunt op aangeven van Kayembe. 1-1 werd de einduitslag in het Lotto Park en daar schieten beide teams weinig mee op.

Een opvallend moment was de overtreding van Genk-verdediger El Ouahdi op Tristan Degreef. Het leek even allerminst op voetbal. El Ouahdi haalde een NFL-tackle boven om Degreef neer te halen.

🏈 | Een voorproefje op de NFL-wedstrijd tussen de Chiefs en de Eagles vanavond om 22u25! 😅🔜 #ANDGNK pic.twitter.com/g8DnH13tRS — DAZN België (@DAZN_BENL) September 14, 2025

Degreef kon zijn ogen niet geloven en zat even op de grond met zijn handen in de lucht. El Ouahdi daarentegen, bij hem kon er nog een lachje vanaf.