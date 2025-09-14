"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

Voor de aftrap van Anderlecht - Genk, heeft Olivier Renard zijn transferperiode besproken in een interview met DAZN. De sportief directeur van Anderlecht verdedigt zijn prestaties.

"Ik laat het aan anderen over om de transferperiode te beoordelen", begint Renard. "Ik hoop dat de spelers aan wie ik vertrouwen heb gegeven, in wie de club vertrouwen heeft gesteld, zich zullen bewijzen. Het seizoen is nog lang, ook al heeft de Europese uitschakeling ons veel pijn gedaan. Het is aan ons om terug te komen door ons te concentreren op de competitie en de Beker, zoals Genk vorig seizoen heeft gedaan."

Zowel op als naast het veld heeft Anderlecht een bewogen zomer meegemaakt. Tot een paar dagen voor het sluiten van de markt had Renard alleen Louis Patris en Théo Leoni verkocht. Kasper Dolberg volgde uiteindelijk, maar vooral de transfer van Jan-Carlo Simic naar Saoedi-Arabië heeft op het nippertje nog wat geld in het laatje gebracht.



Lees ook... 🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

"Het bedrag waarvoor Jan-Carlo Simic is vertrokken is verrassend? Ik moet lachen. Anderlecht verkoopt hem voor 20 miljoen euro naar Saoedi-Arabië, dat is geluk. Andere Belgische clubs die voor grote bedragen verkopen, dat is een meesterzet. Maar we weten wat we doen", vervolgt Renard.

Doorgaan met verjongen van de kern

Het plan is duidelijk: "We gaan door met het idee dat we al aan de supporters hebben uitgelegd door te investeren in jongeren. De kern was behoorlijk oud, met ook veel spelers wiens contract afliep. Iedereen houdt nu van Nilson Angulo, maar het heeft tijd gekost voordat hij volwassener werd. Ik hoop dat dit snel genoeg zal gebeuren voor de jongeren in wie we hebben geïnvesteerd".

Wat betreft de ongewenste spelers die in de kern zijn gebleven, verdedigt Olivier Renard zich: "Er zijn spelers geweest tegen wie we heel duidelijk zijn geweest, spelers die hadden kunnen vertrekken maar aanbiedingen hebben geweigerd, dat is hun recht. Sommigen wilden vasthouden aan hun laatste contractjaar en de club niet verlaten. De spelers die sinds januari zijn gekomen hebben een compleet ander salaris in vergelijking met wat we hier eerder hebben gezien, we hebben de loonmassa met 25% verlaagd".