CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

Foto: © photonews

Op zondag stonden in de Challenger Pro League nog twee pittige duels op het programma. RWDM en Beveren wisten daarin met veel bravoure de drie punten te pakken. En zo blijft het spannend bovenaan het klassement.

KV Kortrijk had op zaterdag al gewonnen met 1-3 bij Jong Genk en dus had Beveren weinig andere keuze dan ook te winnen, wilde het (mee) aan de leiding blijven in de Challenger Pro League.

Jannes Van Hecke is de held van Beveren met hattrick tegen Olympic Charleroi

Op bezoek bij de puntenloze hekkensluiter Olympic Charleroi moest er wel iets mogelijk zijn voor de Wase Leeuwen. En al in de eerste helft lieten ze er geen twijfel over bestaan.

Van Hecke had na vijf minuten al voor de 0-1 gezorgd, op het halfuur maakte hij er al 0-2 van en nog voor de rust had hij zijn hattrick al vervolledigd. Tussendoor had Ferrara bij de thuisploeg tot overmaat van ramp ook nog eens een rode kaart gekregen. 

RWDM klopt Seraing met 5-0

De tweede helft werd zo een maat voor niets, al zeker niet nadat Van Hecke zijn vierde van de namiddag maakte en ook Michiwaki scoorde. Beveren maakte opnieuw indruk en zit zo aan een knappe 15 op 15 in de Challenger Pro League. Het zet zo ook druk op Kortrijk en de rest van de topclubs.

RWDM is er zo eentje. Zij waren wat minder aan het seizoen begonnen en hadden dus geen excuses meer tegen Seraing. Robail scoorde twee keer voor rust, na de pauze dikten Simbakoli, Kestens en Ziani aan tot 5-0.

Seraing
Olympic Charleroi

