CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

Door de zege van KV Kortrijk op zaterdag moet SK Beveren op zondag vol aan de bak als het aan de leiding wil blijven. Het gaat op bezoek bij Olympic Charleroi, dat nog geen enkel punt wist te sprokkelen.

SK Beveren is op een uitstekende manier aan het seizoen begonnen. Het won zijn eerste vier competitiewedstrijden, slikte daarin geen enkel doelpunt en wist zich ook nog eens te plaatsen voor de volgende ronde in de Croky Cup.

Beveren trekt naar rode lantaarn

Op speeldag vijf trekken ze naar Olympic Charleroi. De rode lantaarn uit de Challenger Pro League kreeg al dertien doelpunten tegen in de eerste vier competitiewedstrijden en maakte er zelf maar twee, waarvan één strafschop.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Beveren torenhoog favoriet is voor dit treffen. Toch passen ze maar beter op. Club Brugge toonde op zaterdag dat een surplus aan kwaliteit niet altijd garant staat voor een makkelijke zege.

RWDM Brussels - Seraing

Nog op zondag kijken RWDM Brussels en Seraing elkaar in de ogen. Voor RWDM is het de eerste competitiewedstrijd sinds 23 augustus. Zij willen zich graag herpakken na de 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Beveren.

Seraing daarentegen is niet onaardig begonnen aan het seizoen. Na twee nederlagen, een jammerlijke tegen Beerschot en een overduidelijke tegen RFC Liège, sprokkelden Les Metallos vier punten uit hun laatste twee wedstrijden. Ook dat belooft een interessante partij te worden.