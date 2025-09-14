De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

Daan Blockx Loïc Woos
Daan Blockx en Loïc Woos vanuit le stade Edmond Machtens
De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld
Foto: © photonews

Slechts vijf spelers geboren vóór 1 januari 2000 stonden op het wedstrijdblad van de ontmoeting tussen RWDM Brussels en Seraing van afgelopen zondag.

Zondagnamiddag stonden twee teams met tegenstrijdige ambities tegenover elkaar in het Edmond Machtens-stadion in Molenbeek. Onder leiding van Frédéric Frans wil RWDM Brussels dit seizoen opnieuw een hoofdrol spelen, nadat ze vorig seizoen net de promotie misliepen. Voor Seraing is het doel om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen.

Maar wat de ambities van de teams ook zijn, de Challenger Pro League blijft een ideaal laboratorium voor het testen en ontwikkelen van jong talent, dat daar vaak zijn debuut maakt in de professionele wereld.

Jong talent centraal bij het duel tussen RWDM Brussels en Seraing

Dit duel tussen RWDM Brussels en Seraing is geen uitzondering op de regel. Op het wedstrijdblad staan slechts vijf spelers geboren voor 1 januari 2000!

Aan de kant van Molenbeek zijn er drie, waaronder de twee doelmannen: Bill Lathouwers, geboren in september 1999, en Guillaume Hubert, geboren in 1994. De derde is Gaëtan Robail, de Franse aanvaller die ook in 1994 geboren is.

Aan de kant van Seraing zijn alleen Nick Gillekens (1995) en Adrien Bongiovanni (1999) geboren voor 1 januari 2000. Dus drie keepers van 25 jaar of ouder, en slechts één veldspeler in de basis: Robail. Zo veel jonge spelers op het wedstrijdblad is zeldzaam in professioneel voetbal.

