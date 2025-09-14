KV Kortrijk bezig aan beste reeks in meer dan tien jaar, enkel de uitploegen vieren feest in de CPL

Na de 1-3 zege op het veld van Jong Genk behoudt KV Kortrijk na vijf speeldagen nog steeds het maximum van de punten. Het is de langste reeks van opeenvolgende competitiezeges sinds 2014, toen wel in de Jupiler Pro League.

Ook na de interlandperiode blijven de wittebroodsweken van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk maar duren. Met een vijfde competitiezege op rij wonnen de West-Vlamingen op het veld van Jong Genk met 1-3.

Langste reeks sinds 2014

Het was zeker geen makkelijke zege voor Kortrijk. Jong Genk verweerde zich prima, maar moest uiteindelijk wel het hoofd buigen. Vijf zeges in evenveel competitiewedstrijden, het is geleden van 2014 dat de Kortrijkzanen dat nog eens voor elkaar kregen.



Door die uitzege blijft Kortrijk logischerwijs het klassement aanvoeren. En de Kerels waren niet het enige team dat buitenshuis met de overwinning ging lopen. In de vier wedstrijden die op zaterdag werden afgewerkt, won telkens het bezoekende elftal.

Ook uitzeges voor RFC Liège en KAS Eupen

Dat Lommel de zege behaalde op het veld van Patro Eisden Maasmechelen kon u eerder al lezen. Maar ook RFC Liège (0-2 op het veld van Club NXT na een doelpunt van Lucker en een owngoal van Osuji) en KAS Eupen (0-3 bij Francs Borains, Delaurier-Chaubet, Atteri en Nuhu) sprokkelden een zege buitenshuis.

Met ook nog Beerschot dat op vrijdagavond al won bij de RSCA Futures, is Lokeren voorlopig de enige thuisploeg die deze speeldag punten wist te rapen in de Challenger Pro League. Door hun zeges springen Eupen en RFC Liège de top zes binnen. Francs Borains is na een goede start weggezakt naar plaats 12.