Lommel wint Limburgse derby op Patro en blijft zo in het zog van leider KV Kortrijk

Lommel SK won zaterdagmiddag de belangrijke Limburgse derby tegen Patro. Het werd 0-2 in Maasmechelen.

Een derby is altijd speciaal. Zeker voor de supporters is zo’n wedstrijd van levensbelang. Dat wisten ze in Lommel duidelijk ook, de Groen-Witten namen de scalp van hun Limburgse concurrenten.

Op het halfuur opende Joey Pelupessy de score voor Lommel. De Indonesische middenvelder kreeg de voorkeur boven Lopez nadat hij terugkeerde van een interlandperiode bij Indonesië.

Mabanza op de lat

Na rust zorgde Patro even voor gevaar. Vancy Mabanza zag zijn kopbal uiteen spatten op de dwarsligger. Toch was het Lommel dat verdiend de voorsprong verder uitdiepte in de tweede helft.

Van Duiven legt de eindstand vast

Jason van Duiven legde op aangeven van Tom Reyners de 0-2 eindstand vast. Voor het Patro van de veelbesproken Stijn Stijnen is het zuur puntenverlies. Lommel is een rechtstreekse concurrent.

KV Kortrijk blijft na een foutloos parcours nog steeds aan de leiding na vijf wedstrijden. Lommel volgt met drie gewonnen wedstrijden en twee gelijke spelen op een achterstand van vier punten. Patro staat zevende met negen punten.