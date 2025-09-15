Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Ajax boekte zaterdag een 3-1-zege tegen PEC Zwolle, maar het applaus in de Johan Cruijff ArenA verhulde enkele stevige vragen over het beleid van trainer John Heitinga. Volgens journalist Valentijn Driessen, in de maandagse Kick-Off, verdiende de coach een onvoldoende.

De kritiek richtte zich meteen op de bank. “Bij Ajax zat voor meer dan 35 miljoen euro op de bank", benadrukte Driessen. “En de Johan Cruijff ArenA ging uit zijn dak toen Kasper Dolberg opwarmde. Iedereen zat te wachten op hem, maar hij kwam er niet in door een fout wisselbeleid.”

Wat Driessen precies bedoelt? “Heitinga voerde vier wissels tegelijk door, inclusief die Engelsman, James McConnell. Maar hij had die Mokio moeten inzetten. Dan had je Mokio later nog kunnen gebruiken, en het ritme van de ploeg was behouden gebleven.”

Die Engelsman hoeven we helemaal niet te zien

Dolberg, de publiekstrekker, bleef negentig minuten op de bank. “Een Ajax-trainer die in één keer vier wissels doet... dat kan je zomaar de kop kosten. Eén of twee blessures en je bent gezien", aldus Driessen.

Over McConnell en Mokio zei Driessen nog: “Die Engelsman hoeven we allemaal niet te zien. Mokio kwam later, maar die moet je altijd beter gebruiken. Hij is een product van de eigen opleiding.”

Voor Driessen is het simpel: Ajax heeft talent zat, maar een jonge coach als Heitinga moet leren hoe hij de juiste keuzes maakt. “Het publiek zat te wachten op Dolberg en je haalt hem er niet in. Dat soort beslissingen ondermijnt de continuïteit en het vertrouwen", besloot hij.