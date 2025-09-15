"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

In de Champions League tegen Rangers liep het wél allemaal heel vlotjes, met negen doelpunten over twee wedstrijden heen. Maar in de competitie gaat het voorlopig allemaal wat moeilijker voor blauw-zwart.

Tegen KV Mechelen werd verloren en nu raakte Club Brugge ook niet voorbij La Louvière. Meer zelfs: het scoorde zelfs niet, dankzij onder meer een gemiste strafschop van Tzolis.

Centrumspitsen Club Brugge scoren niet

"Tzolis miste die strafschop, maar voorts was de eerste helft alwéér ondermaats, én — ik val in herhaling — er is de vaststelling dat na zes competitiespeeldagen alle centrumspitsen van Club samen nog niét een goal hebben gemaakt. Nul", is Marc Degryse zeer streng in Het Laatste Nieuws.

“Dat is óók de verantwoordelijkheid van het bestuur: ze zijn op deze mercato niet achter een scorende spits gegaan. Evengoed is dat een keuze waar Club hopelijk geen spijt van zal krijgen."

Geen alarmklokken nodig bij Club Brugge

Volgens Degryse neemt Club Brugge het in de competitie soms iets te makkelijk op. Ze spelen volgens hem met een houding dat alles wel goed komt - zoals dat ook vorig seizoen al het geval was ... en toen kwam het niet goed.

Niet onlogisch natuurlijk: La Louvière of Zulte Waregem is niet hetzelfde als de Champions League en het verschil is groot. "Maar, nogmaals, we moeten geen alarmklokken luiden", besluit Degryse wel.

