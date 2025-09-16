Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo is vandaag teruggekeerd naar de Standard-academie, enkele dagen na zijn epilepsieaanval tegen KV Mechelen. De verdediger heeft enkele woorden gericht aan zijn supporters.

Het is Marlon Fossey, de kapitein van Standard, die deze geruststellende beelden heeft gedeeld via zijn Instagram-verhaal. Daar zien we inderdaad Josué Homawoo, die na een heftige klap een epileptische aanval kreeg en bewusteloos werd afgevoerd tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen op vrijdag, terugkeren naar de academie.

"Een woord voor de Rouches?", vraagt Fossey aan zijn teamgenoot. "Bedankt voor de steun, ik waardeerde alle berichten die ik heb ontvangen echt. We staan allemaal samen", zegt Homawoo, duidelijk in goede vorm en met een grote glimlach.

Enkele dagen later stuurde Marlon Fossey al een boodschap via sociale media naar zijn teamgenoot, waarin hij sprak over "de drie langste minuten die hij ooit op een voetbalveld heeft meegemaakt" toen Homawoo instortte.

Homawoo zal nauwlettend opgevolgd worden

De terugkeer van Josué Homawoo naar de faciliteiten van Standard betekent natuurlijk niet dat de speler onmiddellijk zijn "normale" ritme zal hervatten. Men kan zich voorstellen dat hij zeer nauwlettend zal worden opgevolgd door het medisch personeel en gemonitord zal worden voor zijn terugkeer naar de training.

We zijn echter verheugd te zien dat de sterke Togolees niet ontmoedigd of verzwakt lijkt te zijn door dit incident, dat perfect het spreekwoord "meer schrik dan letsel" illustreert. Een terugkeer voor de wedstrijd tegen Westerlo is bijna uitgesloten, maar Homawoo zal niet al te lang van de velden verwijderd zijn.