Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

De Champions League van het seizoen 2025-2026 gaat vanavond officieel van start. Wie PSG opvolgt als eindwinnaar ontdekken we pas op 30 mei 2026, maar statistiekenbureau Opta heeft alvast zijn eerste prognose klaar. Daarin duiken ook Club Brugge en Union op in de top 24.

Volgens Opta wordt Liverpool opnieuw de ploeg om rekening mee te houden. Net als vorig seizoen zouden The Reds bovenaan het klassement van de League Phase prijken met 17 op 24. Arsenal doet even goed, maar toch krijgen de Engelsen van Anfield met twintig procent de hoogste kans op eindwinst toegeschreven.

Club en Union zouden in top 24 eindigen

De rest van de top acht oogt vertrouwd. Manchester City, FC Barcelona, Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München voegen zich bij Liverpool en Arsenal en plaatsen zich zo rechtstreeks voor de achtste finales. Inter, Tottenham, Napoli, Dortmund, Juventus en Atlético Madrid missen die boot en worden doorgeschoven naar de tussenronde.



Voor Belgische ploegen ziet de prognose er positief uit. Club Brugge zou als 23ste en Union als 24ste nipt doorstoten naar de tussenronde, beiden met tien punten. Ze halen zo de laatste tickets binnen voor de knock-outfase. Ook PSV heeft volgens Opta voldoende punten om de League Phase te overleven.

Geen Ajax in volgende ronde

Opvallend is dat Ajax buiten de boot valt. De Amsterdammers zouden na acht speeldagen strandden op acht punten, net te weinig om door te stoten. Ook Galatasaray en Marseille zouden hun koffers moeten pakken na de competitiefase.

Opta benadrukt dat de voorspellingen dynamisch zijn. Na elke speeldag wordt de kansberekening opnieuw gemaakt. Het kan dus best dat de prognose er na donderdag alweer helemaal anders uitziet, beginnend met de resultaten van de openingsspeeldag van vanavond.