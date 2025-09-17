Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Benfica heeft besloten Bruno Lage te ontslaan als trainer. De Portugese media melden dat José Mourinho zijn opvolger wordt, een verrassende en opvallende zet van de club.

Lage volgde vorig seizoen Roger Schmidt op en eindigde op een knappe tweede plaats, slechts twee punten achter kampioen Sporting Portugal. De start van het huidige seizoen verliep echter wisselvallig: drie overwinningen in vier competitiewedstrijden en een pijnlijke 2-3-nederlaag tegen Qarabag FK in de Champions League.

Na die Europese nederlaag kondigde sportief directeur Rui Costa aan dat Lage moest vertrekken. Benfica zag volgens hem geen ontwikkeling in het spel en wilde snel ingrijpen om het seizoen bij te sturen.

Benfica stuurde Bruno Lage de laan uit en gaat Mourinho binnenhalen

Volgens de Portugese pers zal Mourinho de leiding overnemen. De 62-jarige coach werd recent ontslagen bij Fenerbahçe, juist na een Champions League-uit tegen… Benfica zelf. Zijn terugkeer bij de Portugese topclub komt dus sneller dan verwacht.

Mourinho zal komend weekend al op de bank zitten tegen AVS. Voor de Portugees wordt het een terugkeer na 25 jaar bij Benfica, waar hij kort in 2000 hoofdtrainer was voordat hij zijn carrière verder uitbouwde bij União Leiria en later FC Porto.

Daarbij legde Mourinho de basis voor zijn internationale faam, met onder meer successen bij Chelsea, Internazionale, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma en Fenerbahçe. Zijn tweede periode bij Benfica belooft opnieuw een spectaculair hoofdstuk te worden.