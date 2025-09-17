Journalist benaderd om de stemming van de Gouden Bal te beïnvloeden, maar... hij speelt klokkenluider

Over een week zullen we de nieuwe winnaar van de Gouden Bal kennen. De discussies zijn in volle gang, de propaganda is al een tijdje aan de gang.

Elk jaar trekt de Ballon d'Or-ceremonie de nodige controverses en wilde theorien aan over de vermeende corruptie die de stemmen zou beïnvloeden. Dit jaar is Ousmane Dembélé een van de grote favorieten na zijn geweldige seizoen bij PSG. Als een van de belangrijkste spelers in de triomf in de Champions League, veroorzaakt de Parijzenaar ook veel discussie.

Terwijl de stemming al is afgerond, onthulde journalist Neal Gardner (gevolgd door 170.000 mensen op X) dat hij benaderd was door een Indiase bedrijf om berichten ten gunste van Dembélé te schrijven tegen betaling.

Ok, here goes…



I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run.



I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness. https://t.co/fRwSzCBZuf pic.twitter.com/JaOsUNj0KP — Neal 🇦🇺 (@NealGardner_) September 12, 2025

"We overwegen een maand durende campagne om de dialoog te stimuleren en het gesprek over de kandidatuur van Ousmane Dembélé voor de Ballon d'Or te versterken. Meer specifiek willen we drie zorgvuldig opgestelde tweets per week gedurende een maand voorstellen, die zijn prestaties, impact en argumenten ter ondersteuning van zijn erkenning benadrukken", staat in de e-mail.

Een contraproductieve reclame

"Gezien uw geloofwaardigheid en invloed binnen de voetbalgemeenschap, zou uw deelname aanzienlijk gewicht geven aan dit gesprek. Op dit moment zouden we u willen vragen om een offerte voor deze samenwerking", schrijft het Indiase bureau.

Een mislukte poging: niet alleen maakt de journalist geen deel uit van de stemmers, maar hij heeft ook openlijk onthuld wat er speelde. Contact opgenomen door The Athletic, verdedigt het Indiase bedrijf zich door te beweren dat het een zet was van een jonge stagiaire. Aan de andere kant ontkent de entourage van de speler elke betrokkenheid. Opmerkelijk is dat enkele dagen voor de stemming Walfoot nog steeds niet is benaderd om de kandidatuur van Colin Coosemans, Ibe Hautekiet of Parfait Guiagon te ondersteunen.