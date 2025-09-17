Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

Het was toch een beetje een verrassing dinsdag, toen bekend werd gemaakt dat Joel Ordonez een contractverlenging tekende bij Club Brugge. Een paar weken geleden leek een transfer nog immanent, maar het kan dus verkeren.

Joel Ordonez had zijn hoofd op een transfer naar een topcompetitie gezet en het leek er ook lange tijd naar uit te zien dat die transfer er ook zou komen.

In laatste instantie werd echter geen ploeg gevonden die het bedrag op tafel wilde leggen dat Club Brugge voor hem wou en dus werd een transfer geblokkeerd, tot onvrede ook van de verdediger zelf.



Lees ook... Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

Más. Until 2029. 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 16, 2025

Ondertussen lijken de plooien gladgestreken en tekende hij zelfs een contractverlenging tot juni 2029 - al is de kans groot dat hij in de zomer van 2026 wel zal mogen vertrekken en ook effectief zal vertrekken, al weet je nooit in voetbal.

Speelt Ordonez mee voor Club Brugge tegen Monaco?

"Ik heb een gesprek met Joel Ordonez gehad. Hij heeft zelf aangegeven dat de knop heeft omgedraaid. Wat we elke dag op training zien is gewoon goed", aldus Nicky Hayen over de centrale verdediger op de persconferentie voor de match tegen AS Monaco.

"Hij lag sowieso al goed in de groep. Het was een vervelende situatie voor iedereen, dus het is een goede zaak dat hij blijft. Of hij morgen al dan niet zal starten? Dat gaan we anderhalf uur voor de match bekendmaken."