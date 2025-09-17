Ongezien: 'Spanje dreigt met boycot van het WK 2026'


Foto: © photonews

Volgens de Spaanse pers overweegt Spanje om het Wereldkampioenschap 2026 te boycotten als Israël eraan zou deelnemen. De situatie is gespannen op het Iberisch Schiereiland. Al is de vraag of het zover zal gaan komen.

De situatie is gespannen in Spanje. Onlangs werd de Vuelta, de Ronde van Spanje in het wielrennen, verstoord door pro-Palestijnse protesten vanwege de deelname van een Israëlisch team. Deze protesten hebben onder andere geleid tot de annulering van de laatste etappe en het inkorten van enkele andere etappes.

Spanje zou het Wereldkampioenschap voetbal 2026 kunnen boycotten als Israël meedoet

Vervolgens heeft Spanje aangekondigd dat het het Eurovisiesongfestival zal boycotten vanwege de aanwezigheid van Israël, een beslissing die ook is genomen door Nederland, terwijl Ierland, IJsland en Slovenië overwegen hetzelfde pad te volgen.

Op dit moment doen er geruchten de ronde op het Iberisch schiereiland over een mogelijke boycot van het Wereldkampioenschap voetbal 2026 door de Spaanse voetbalfederatie als Israël zich kwalificeert voor de competitie. Sportautoriteiten zouden de komende weken kunnen ingrijpen.

De vraag is of het zover zal moeten komen

"Als er iets is dat de FIFA verafschuwt, dan zijn het overheidsinmengingen, over welk onderwerp dan ook", schrijft de krant Marca in de editie van woensdag. Spanje staat momenteel op kop in haar groep na zeges bij Turkije (0-6) en Bulgarije (0-3).

De oplossing kan uit Noorwegen en Italië komen. De Israëli's staan momenteel op de derde plaats achter Italië en Noorwegen, twee landen waar ze in oktober naartoe moeten reizen. Overwinningen van Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland en co zouden de kwestie mathematisch kunnen oplossen.

