Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken
Christian Burgess is de 'last man standing' bij Union SG. De verdediger was erbij op de weg van tweede klasse naar de titel en Champions League. "Anthony Moris? Ik begrijp zijn beslissing."

Voor de volledigheid: ook Guillaume François behoort nog steeds tot de kern van Union SG. Zijn prestaties kan je echter niet vergelijken met de prestaties van Christian Burgess

"Ik begrijp iedereen die de voorbije seizoenen is vertrokken", aldus Burgess in Het Laatste Nieuws. "Ze hadden allemaal hun argumenten. En waarom zou een speler zich niet mogen verbeteren?"

Lees ook... Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Een opvallende afwezige op Het Kampioenenbal met Les Unionistes: Anthony Moris. De voormalige aanvoerder verruilde het Dudenpark deze zomer in voor  het Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium van Al Khaleej FC.

"In Saoedi-Arabië ga je voor een specifieke reden voetballen", lacht Burgess. "Maar ook die beslissing respecteer ik. Wat als iemand me een loon van tien miljoen euro netto zou bieden? Dan waren we dit interview nu via de telefoon aan het doen."

"Ik had zelf ook enkele aanbiedingen uit het buitenland", besluit de verdediger. "Maar er was geen enkel project waarvoor ik Union wou laten staan. Deze club is de voorbije jaren héél speciaal voor mij geworden."

